Hakan Calhanoglu spera di non essersi fatto nulla di grave. Con lui, sperano anche lo staff di Chivu e i tifosi nerazzurri, consapevoli di quanto il turco sia importante per la causa. Il Corriere dello Sport di questa mattina propone il quadro della situazione:

"A peggiorare l’umore nerazzurro, assieme all’amara sconfitta con il Liverpool, c’è un’infermeria di nuovo piena. Contro i Reds, infatti, si sono fermati per problemi muscolari Calhanoglu dopo 10’ e Acerbi alla mezz’ora. Le loro condizioni verranno verificate nella giornata di oggi.

Con l'auspicio che, nel caso del centrocampista turco, possano non essere necessari i controlli. Vero che ha avvertito un fastidio all’adduttore destro, ma si è fermato subito, evitando qualsiasi altro movimento brusco. C’è margine insomma perché non ci siano lesioni al di là della contrattura, diagnosticata a caldo. In ogni caso, Calhanoglu non ci sarà con il Genoa (toccherà ancora a Zielinski dirigere le operazioni in mezzo al campo?), e poi si valuterà per la Supercoppa. Fermo restando che, dopo quanto accaduto lo scorso anno, non si correrà alcun rischio".