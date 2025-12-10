Due assenze pesanti nell’Inter per la prossima sfida contro il Genoa: cosa filtra sui tempi di recupero di Acerbi e Calhanoglu

Due assenze pesanti nell’Inter per la prossima sfida contro il Genoa. Si sono infatti infortunati ieri contro il Liverpool sia Hakan Calhanoglu che Francesco Acerbi e La Gazzetta dello Sport parla così dei tempi dei due giocatori nerazzurri.