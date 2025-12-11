FC Inter 1908
CdS – Inter, fiducia ormai sul rientro di Darmian: in Supercoppa almeno per…

L'aggiornamento sulle condizioni del laterale nerazzurro ormai vicino al rientro e pronto a dare un'alternativa in più a Chivu
Daniele Vitiello
Il lunghissimo infortunio di Matteo Darmian sembra quasi alle spalle. Questa forse l'unica nota lieta dall'infermeria dell'Inter, che in questo momento è tornata a popolarsi. Il laterale nerazzurro dopo un lungo calvario dovrebbe essere ormai alla fine del tunnel.

Si attende a stretto giro il rientro in gruppo, per poi procedere senza rischi nel completamento del lavoro di riatltetizzazione. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi: "Sempre a proposito di Supercoppa, l’Inter ha fiducia di recuperare Darmian, almeno per l'eventuale finale".

