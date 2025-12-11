Già quella smorfia, accompagnata da un gesto con la mano nel tunnel di San Siro, non lasciava presagire nulla di buono. L'Inter ora attende il riscontro degli esami su Francesco Acerbi, ma non è di certo ottimista sul fascicolo del difensore dopo il forfait durante la gara con il Liverpool. Si legge sul Corriere dello Sport:

Impossibile o quasi la presenza a Riyad di Acerbi. Il suo guaio, un risentimento ai flessori della coscia destra, è più serio rispetto a quello di Calha. In aggiunta, tra età e precedenti, occorrerà molta cautela per la ripresa. A Chivu non mancano le soluzioni per sostituirlo: da Akanji, molto positivo l’altra sera, a Bisseck, senza dimenticare De Vrij, ora in fondo alle gerarchie: il problema, semmai, saranno le minori possibilità di rotazione.