Denzel Dumfries è ormai ai box da un mese. E addirittura non è ancora chiaro quando potrà tornare a disposizione. L'olandese avverte ancora dolore alla caviglia, per cui è impossibile tornare a forzare. Cosa accadrà a stretto giro? Lo racconta il Corriere dello Sport di stamattina:

"La caviglia di Dumfries preoccupa non poco. La prossima settimana verrà fatto il punto della situazione, dopo una serie di ulteriori consulti e approfondimenti. L’auspicio è che la situazione sia più chiara e, soprattutto, che ci siano maggiori certezze su come intervenire e sui definitivi tempi di recupero.Tuttavia, in uno scenario così incerto, nemmeno l’operazione si può escludere del tutto. E, qualora, lo stop eventualmente conseguente dovesse essere particolarmente consistente, sarebbe inevitabile o quasi andare a caccia di un sostituto".