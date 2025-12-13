C’è la clamorosa ipotesi operazione alla caviglia per Denzel Dumfries, come anticipato nelle scorse ore da FCIN1908.it. Ecco il punto di Sky Sport sulle condizioni dell’esterno olandese, ancora ai box in casa Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Dumfries e la clamorosa ipotesi operazione alla caviglia: cosa c’è davvero dietro
news
Sky – Dumfries e la clamorosa ipotesi operazione alla caviglia: cosa c’è davvero dietro
C’è la clamorosa ipotesi operazione alla caviglia per Denzel Dumfries: cosa c'è davvero dietro secondo Sky Sport
“La caviglia di Dumfries fa ancora male e all'Inter sono in corso ragionamenti su come risolvere il problema che lo sta tenendo ai box ormai da più di un mese con sei partite saltate nella serie. Dumfries non scende in campo da Inter-Lazio del 9 novembre scorso, partita precedente all'ultima sosta nazionali. L'olandese aveva poi saltato i due match in oranje, facendo il suo rientro anticipato ad Appiano.
Al momento la situazione è questa: il giocatore ha ancora dolore alla caviglia e, con la società, si sta ragionando su come risolvere la situazione con una serie di consulti. Secondo quanto appreso da Sky Sport tra le ipotesi non è da escludere l’operazione”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA