“La caviglia di Dumfries fa ancora male e all'Inter sono in corso ragionamenti su come risolvere il problema che lo sta tenendo ai box ormai da più di un mese con sei partite saltate nella serie. Dumfries non scende in campo da Inter-Lazio del 9 novembre scorso, partita precedente all'ultima sosta nazionali. L'olandese aveva poi saltato i due match in oranje, facendo il suo rientro anticipato ad Appiano.