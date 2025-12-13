Novità importanti da Sky Sport sugli infortunati di casa Inter. Ecco le ultimissime da Matteo Barzaghi alla vigilia della sfida contro il Genoa.
Sky – Infortunati, Dumfries verso l’operazione ma c’è una grossa novità su Darmian
Novità importanti da Sky Sport sugli infortunati di casa Inter: ecco le ultimissime da Matteo Barzaghi alla vigilia del Genoa
“Dumfries? Il problema alla caviglia non sembrava nulla di che inizialmente ma il dolore è rimasto, non è più riuscito a giocare. Il club e il giocatore stanno parlando e ascoltando vari pareri, decidendo cosa fare. Non è esclusa l’ipotesi operazione alla caviglia, questo priverebbe di fatto Chivu dell’olandese per un po’ di tempo a destra.
Si andrebbe avanti così, col rientro di Darmian avresti un’opzione in più. Matteo verrà portato in Supercoppa, star per tornare così come Calhanoglu mentre per Acerbi ci vorrà più tempo. Ma far a meno di Dumfries è significativo come fatto. L’obiettivo è risolvere definitivamente la questione”, ha detto il giornalista.
