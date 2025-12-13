“Dumfries? Il problema alla caviglia non sembrava nulla di che inizialmente ma il dolore è rimasto, non è più riuscito a giocare. Il club e il giocatore stanno parlando e ascoltando vari pareri, decidendo cosa fare. Non è esclusa l’ipotesi operazione alla caviglia, questo priverebbe di fatto Chivu dell’olandese per un po’ di tempo a destra.