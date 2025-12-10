Chivu è stato costretto a sostituire prima Calhanoglu, poi Acerbi, entrambi per problemi muscolari. Le loro condizioni sono da valutare

Andrea Della Sala Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 08:02)

CALHANOGLU — "Quando inizia a piovere, spesso finisce per grandinare. La notte di Milano, neanche troppo fredda (6 gradi), si è portata via un paio di giocatori chiave di Cristian Chivu, due titolari infortunatisi nello stesso primo tempo giocato a lungo in apnea dall’Inter contro il Liverpool. Prima si è accasciato a terra Hakan Calhanoglu, mentre si toccava l’interno della coscia: già all’11’ è stato costretto a chiedere la sostituzione con ampi gesti delle mani. La prima diagnosi parla di contrattura all’adduttore destro, forse il turco si è fermato in tempo prima di evitare guai molto maggiori. Ha lasciato il campo a Piotr Zielinski che si è accomodato in mezzo con gli stessi compiti di regia di Calhanoglu", riporta La Gazzetta dello Sport.

ACERBI — "Ahi Ace Neanche 20’ e la stessa scena, anche se in un contesto diverso e in una parte del campo differente, ha coinvolto Francesco Acerbi: il difensorone mancino stava rincorrendo quel diavolo di Ekitiké e ha alzato subito il braccio al primo fastidio sentito, tentando comunque l’intervento per ostacolare il cross dell’attaccante. Quando è uscita la palla, anche lui ha fatto ampi gesti verso Chivu che, capito l’andazzo, ha subito detto a Yann Bisseck di scaldarsi: era il 31’ e il tedesco ha preso il suo posto naturale di braccetto destro con contemporaneo spostamento in mezzo di Akanji. Tra l’altro, anche lo svizzero era stato recuperato in extremis dopo che lunedì non si era allenato per uno stato influenzale. Nel caso di Acerbi il primo bollettino del club ha parlato di risentimento ai flessori della coscia destra: una situazione, dunque, più complicata del compagno. «Come sto»? Così cosi»ha detto Ace passando in zona mista", aggiunge il quotidiano.

TEMPI — "Sia il difensore che il centrocampista venivano, comunque, da 90’ contro il Como sabato: saranno rivalutati già oggi dallo staff medico alla Pinetina e poi nei prossimi giorni, anche perché serve un po’ di tempo dal primo dolore per dare una valutazione approfondita. La Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita è davvero dietro l’angolo e il tempo corre più veloce di Ekitiké: la squadra di Chivu partirà per Riad il 17 e giocherà il 19col Bologna. Non pare esserci alcuna possibilità per Acerbi, mentre per Calha si conserva una minuscola speranza. Nel vedere un tempo con due infortuni di questo livello, in tanti a San Siro hanno ripensato a quanto sfortunate siano certe sfide contro i rossi di Liverpool: nella Champions 2021-22, nel ritorno degli ottavi ad Anfield, si fecero male Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic. Anche allora due titolari finiti ko in colpo solo a complicare tutto", scrive Gazzetta.