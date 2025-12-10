Escluse lesioni muscolari per Rafael Leao.
Milan, escluse lesioni muscolari per Leao: le ultime in vista della Supercoppa
Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio
Lo rende noto il Milan dopo la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all'adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan.
Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio.
