FC Inter 1908
Milan, escluse lesioni muscolari per Leao: le ultime in vista della Supercoppa

Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio
Matteo Pifferi Redattore 

Escluse lesioni muscolari per Rafael Leao.

Lo rende noto il Milan dopo la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all'adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan.

Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio.

