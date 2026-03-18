Dopo il 2-2 dell'andata, al ritorno il Barcellona travolge e spazza via il Newcastle con un netto 7-2. Infortunio muscolare per Tonali

Dopo il 2-2 dell'andata, al ritorno il Barcellona travolge e spazza via il Newcastle con un risultato molto ampio, 7-2. Primo tempo pirotecnico che si è chiuso 3-2 per la squadra di Flick, a segno 6' Raphinha (B), 15' Elanga (N), 18' Bernal (B), 28' Elanga (N), 45'+'7 rig. Yamal (B). Nella ripresa i blaugrana dilagano grazie ai gol di Fermin, Lewandowski (doppietta) e ancora Raphinha.