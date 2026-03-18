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CHAMPIONS – Il Barcellona travolge il Newcastle 7-2. Infortunio per Tonali, Gattuso in ansia

CHAMPIONS – Il Barcellona travolge il Newcastle 7-2. Infortunio per Tonali, Gattuso in ansia - immagine 1
Dopo il 2-2 dell'andata, al ritorno il Barcellona travolge e spazza via il Newcastle con un netto 7-2. Infortunio muscolare per Tonali
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

CHAMPIONS – Il Barcellona travolge il Newcastle 7-2. Infortunio per Tonali, Gattuso in ansia- immagine 2
Getty Images.

Dopo il 2-2 dell'andata, al ritorno il Barcellona travolge e spazza via il Newcastle con un risultato molto ampio, 7-2. Primo tempo pirotecnico che si è chiuso 3-2 per la squadra di Flick, a segno 6' Raphinha (B), 15' Elanga (N), 18' Bernal (B), 28' Elanga (N), 45'+'7 rig. Yamal (B). Nella ripresa i blaugrana dilagano grazie ai gol di Fermin, Lewandowski (doppietta) e ancora Raphinha.

CHAMPIONS – Il Barcellona travolge il Newcastle 7-2. Infortunio per Tonali, Gattuso in ansia - immagine 1
Getty Images

Adesso il Barcellona aspetta la vincente tra Tottenham-Atletico Madrid, la possibilità di un derby tutto spagnolo ai quarti è altissima. Da segnalare l'infortunio muscolare capitato a Sandro Tonali che è stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo, un infortunio che tiene la Nazionale di Rino Gattuso con il fiato sospeso a pochi giorni dallo spareggio Mondiale contro l'Irlanda del Nord.

 

 

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