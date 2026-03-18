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Sky – Inter: Bastoni, la tibia dà ancora fastidio. Lautaro al lavoro per Firenze ma…

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La squadra si sta allenando alla Pinetina: in attesa degli aggiornamenti che arriveranno dopo la seduta di oggi, sul canale satellitare hanno fatto il punto sugli infortunati
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alessandro Bastoni ha ancora qualche problemino alla tibia. Ieri si è allenato con una seduta personalizzata: sente ancora del dolore alla tibia dopo la botta rimediata nello scontro con Rabiot nel derby. Sta cercando di superare il problema in vista della gara contro la Fiorentina e anche in vista dai play-off con la Nazionale italiana.

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In attesa degli aggiornamenti che arriveranno dall'allenamento in corso di oggi, a Skysportfanno il punto sugli infortunati nerazzurri.

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Lautaro Martinez sta cercando di esserci almeno per la panchina ma la sua presenza non è scontata perché nessuno vuole correre rischi: Chivu vuole recuperarlo prima al cento per cento. Calhanoglu invece è tornato in gruppo e a disposizione per la gara di Firenze.

(Fonte: SS24)

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