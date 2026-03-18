Alessandro Bastoni ha ancora qualche problemino alla tibia. Ieri si è allenato con una seduta personalizzata: sente ancora del dolore alla tibia dopo la botta rimediata nello scontro con Rabiot nel derby. Sta cercando di superare il problema in vista della gara contro la Fiorentina e anche in vista dai play-off con la Nazionale italiana.
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Sky – Inter: Bastoni, la tibia dà ancora fastidio. Lautaro al lavoro per Firenze ma…
La squadra si sta allenando alla Pinetina: in attesa degli aggiornamenti che arriveranno dopo la seduta di oggi, sul canale satellitare hanno fatto il punto sugli infortunati
In attesa degli aggiornamenti che arriveranno dall'allenamento in corso di oggi, a Skysportfanno il punto sugli infortunati nerazzurri.
Lautaro Martinez sta cercando di esserci almeno per la panchina ma la sua presenza non è scontata perché nessuno vuole correre rischi: Chivu vuole recuperarlo prima al cento per cento. Calhanoglu invece è tornato in gruppo e a disposizione per la gara di Firenze.
(Fonte: SS24)
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