La squadra si sta allenando alla Pinetina: in attesa degli aggiornamenti che arriveranno dopo la seduta di oggi, sul canale satellitare hanno fatto il punto sugli infortunati

Alessandro Bastoni ha ancora qualche problemino alla tibia. Ieri si è allenato con una seduta personalizzata: sente ancora del dolore alla tibia dopo la botta rimediata nello scontro con Rabiot nel derby. Sta cercando di superare il problema in vista della gara contro la Fiorentina e anche in vista dai play-off con la Nazionale italiana.

Lautaro Martinez sta cercando di esserci almeno per la panchina ma la sua presenza non è scontata perché nessuno vuole correre rischi: Chivu vuole recuperarlo prima al cento per cento. Calhanoglu invece è tornato in gruppo e a disposizione per la gara di Firenze.