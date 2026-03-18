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Sky – Inter, le tappe per il rientro in gruppo di Bastoni. Lautaro? Convocazione non scontata

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In casa Inter si è ripreso oggi a lavorare in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: buone possibilità per Bastoni meno per Lautaro
Andrea Della Sala Redattore 

In casa Inter si è ripreso oggi a lavorare in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: buone possibilità per Bastoni meno per Lautaro. Queste le novità dall'infermeria secondo Sky Sport:

"Bastoni ha fatto più di metà allenamento coi compagni, poi personalizzato, tra domani e dopo dovrebbe tornare completamente in gruppo, domani potrebbe essere il giorno giusto. Questo vorrebbe dire essere a disposizione con la Fiorentina.

Sky – Inter, le tappe per il rientro in gruppo di Bastoni. Lautaro? Convocazione non scontata- immagine 2
Getty Images

Lautaro ha lavorato ancora a parte, quindi non verranno presi rischi per Firenze: la migliore delle ipotesi è che possa andare in panchina ma non è scontato. Mkhitaryan continua a lavorare a parte". 

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