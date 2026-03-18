In casa Inter si è ripreso oggi a lavorare in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: buone possibilità per Bastoni meno per Lautaro. Queste le novità dall'infermeria secondo Sky Sport:
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fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, le tappe per il rientro in gruppo di Bastoni. Lautaro? Convocazione non scontata
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Sky – Inter, le tappe per il rientro in gruppo di Bastoni. Lautaro? Convocazione non scontata
In casa Inter si è ripreso oggi a lavorare in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: buone possibilità per Bastoni meno per Lautaro
"Bastoni ha fatto più di metà allenamento coi compagni, poi personalizzato, tra domani e dopo dovrebbe tornare completamente in gruppo, domani potrebbe essere il giorno giusto. Questo vorrebbe dire essere a disposizione con la Fiorentina.
Lautaro ha lavorato ancora a parte, quindi non verranno presi rischi per Firenze: la migliore delle ipotesi è che possa andare in panchina ma non è scontato. Mkhitaryan continua a lavorare a parte".
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