In casa Inter si è ripreso oggi a lavorare in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: buone possibilità per Bastoni meno per Lautaro

In casa Inter si è ripreso oggi a lavorare in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina: buone possibilità per Bastoni meno per Lautaro. Queste le novità dall'infermeria secondo Sky Sport:

"Bastoni ha fatto più di metà allenamento coi compagni, poi personalizzato, tra domani e dopo dovrebbe tornare completamente in gruppo, domani potrebbe essere il giorno giusto. Questo vorrebbe dire essere a disposizione con la Fiorentina.

Lautaro ha lavorato ancora a parte, quindi non verranno presi rischi per Firenze: la migliore delle ipotesi è che possa andare in panchina ma non è scontato. Mkhitaryan continua a lavorare a parte".