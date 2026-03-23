Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. A riferirlo è l'ANSA. Verificate le condizioni fisiche dell'attaccante del Liverpool di Arne Slot una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite.
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fcinter1908 news infortuni Italia, Chiesa non ce la fa e lascia il ritiro: al suo posto Gattuso chiama Cambiaghi
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Italia, Chiesa non ce la fa e lascia il ritiro: al suo posto Gattuso chiama Cambiaghi
Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. A riferirlo è l'ANSA. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi
Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.
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