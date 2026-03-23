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Italia, Chiesa non ce la fa e lascia il ritiro: al suo posto Gattuso chiama Cambiaghi

Italia, Chiesa non ce la fa e lascia il ritiro: al suo posto Gattuso chiama Cambiaghi - immagine 1
Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. A riferirlo è l'ANSA. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Italia, Chiesa non ce la fa e lascia il ritiro: al suo posto Gattuso chiama Cambiaghi- immagine 2
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Federico Chiesa lascia il ritiro della nazionale. A riferirlo è l'ANSA. Verificate le condizioni fisiche dell'attaccante del Liverpool di Arne Slot una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite.

Italia, Chiesa non ce la fa e lascia il ritiro: al suo posto Gattuso chiama Cambiaghi- immagine 3
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Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi.

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