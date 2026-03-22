Ancora due assenze pesanti in casa Inter per la gara di stasera contro la Fiorentina: non sono partiti con la squadra capitan Lautaro e Bastoni

Marco Astori Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 09:46)

Ancora due assenze pesanti in casa Inter per la gara di stasera contro la Fiorentina: non sono partiti con la squadra capitan Lautaro, allenatosi a parte durante la settimana, e Bastoni il cui provino non è andato a buon fine nemmeno per strappare la panchina. Secondo il Corriere dello Sport, "il difensore avverte ancora dolore alla tibia e ieri ha lasciato la Pinetina ancor prima che Chivu parlasse in conferenza.

Come riferito dallo stesso allenatore, Bastoni risponderà alla convocazione del ct Gattuso e sarà valutato direttamente dallo staff medico dell’Italia. A quel punto si capirà se potrà restare con gli azzurri, magari in vista della possibile finale playoff, o se verrà rimandato a Milano per non correre rischi. In ogni caso oggi il braccetto sinistro titolare sarà Carlos Augusto.

Diverso il discorso di Lautaro, che sta continuando a lavorare in differenziato e durante la sosta punterà a ritrovare la condizione migliore in vista della sfida contro la Roma nel giorno di Pasqua. L’Inter è partita per Firenze in treno e alla stazione di Rho-Fiera si sono presentati anche due giovani dell’Under 23, Maye e Spinaccé, già convocati da Chivu in precedenza in stagione".