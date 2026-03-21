“Alessandro Bastoni è out. Niente Fiorentina per lui, che dopo l’allenamento differenziato del mattino ha lasciato Appiano Gentile per tornare a casa. A questo punto sono da valutare le sue condizioni anche in prospettiva dei playoff della Nazionale: dopo l’infortunio alla tibia del derby (edema osseo) il difensore dell’Inter non ha mai potuto svolgere una seduta di lavoro regolare a causa del dolore. Chivu infatti ha deciso di esentarlo dalla trasferta di Firenze. Ora toccherà al ct Gattuso - che ha già perso Scamacca - stabilire se sia arruolabile per la semifinale di giovedì contro l’Irlanda del Nord”, si legge.