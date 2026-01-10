FC Inter 1908
Chivu e la grande novità su Dumfries: “Non sono medico ma spero che torni entro…”

"Prevale la voglia di andare a +7 o la paura di rivedere il Napoli a -1? Dipende a chi viene chiesto, perché noi vogliamo andare a +7"
"Prevale la voglia di andare a +7 o la paura di rivedere il Napoli a -1? Dipende a chi viene chiesto, perché noi vogliamo andare a +7, loro vogliono tornare a -1. Ma la voglia è tanta, c'è l'impegno, c'è l'ambizione, concentrazione, volontà, equilibrio.

Noi ultimamente stiamo dando continuità di risultati e prestazioni. La voglia e l'ambizione c'è sempre stata, forse adesso è aumentata ancora di più visto quello che è successo nell'ultimo mese. Questa è una partita che può indirizzare il cammino".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.

I nuovi tempi di recupero di Dumfries

"Dumfries torna prima? Io non l'ho visto, torna a fine gennaio. Sta facendo il percorso in Olanda, seguito stretto dal nostro staff. Quando rientrerà, inizierà la parte atletica. A fine mese o ai primi di febbraio, inizierà la riatletizzazione. Spero di avere Dumfries per fine febbraio ma questo lo dico io che non sono medico. E' solo quello che spero"

