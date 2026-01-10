"Prevale la voglia di andare a +7 o la paura di rivedere il Napoli a -1? Dipende a chi viene chiesto, perché noi vogliamo andare a +7, loro vogliono tornare a -1. Ma la voglia è tanta, c'è l'impegno, c'è l'ambizione, concentrazione, volontà, equilibrio.

Noi ultimamente stiamo dando continuità di risultati e prestazioni. La voglia e l'ambizione c'è sempre stata, forse adesso è aumentata ancora di più visto quello che è successo nell'ultimo mese. Questa è una partita che può indirizzare il cammino".