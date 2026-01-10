FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, pienamente recuperati Darmian e Diouf. Le ultime sulle condizioni di Frattesi e Martinez

news

Inter, pienamente recuperati Darmian e Diouf. Le ultime sulle condizioni di Frattesi e Martinez

Inter, pienamente recuperati Darmian e Diouf. Le ultime sulle condizioni di Frattesi e Martinez - immagine 1
Chivu sorride perché finalmente ha delle alternative a destra da usare a gara in corso se Luis Henrique non dovesse farcela
Andrea Della Sala Redattore 

Chivu sorride perché finalmente ha delle alternative a destra da usare a gara in corso se Luis Henrique non dovesse farcela contro il Napoli. Rientrano due opzioni per l'Inter:

Inter, pienamente recuperati Darmian e Diouf. Le ultime sulle condizioni di Frattesi e Martinez- immagine 2
Getty Images

"Qualche buona notizia e qualche altra meno dall'infermeria interista. Ieri Matteo Darmian e Andy Diouf si sono allenati in gruppo e sono pienamente recuperati: saranno convocati entrambi ed è una liberazione soprattutto per il tuttofare italiano, che arriva da mesi di tribolazioni al polpaccio. Davide Frattesi ha lavorato ancora a parte, ma a buon ritmo: se i progressi saranno confermati, oggi potrebbe rientrare. A quel punto, tornerebbe a disposizione di Chivu, che non cambierà le abitudini: anche stavolta, seduta di mattina e niente ritiro pre-partita ad Appiano. Col Napoli, invece, non ci sarà Pepo Martinez per un problema alla caviglia. I due vice-Sommer saranno i baby Calligaris e Taho", come anticipato da Fcinter1908 e confermato da La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
FCINTER1908 – Chivu perde Martinez per il Napoli: ecco chi sarà il vice-Sommer
Sky – Inter, Darmian e Diouf parzialmente in gruppo. Le novità sulle condizioni di Frattesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA