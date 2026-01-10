David Neres salterà Inter-Napoli per infortunio. A riportarlo è Sky Sport che conferma come l'esterno brasiliano non abbia recuperato dall'infortunio patito nel corso del match contro la Lazio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Neres non recupera, salterà Inter-Napoli! Ecco chi metterà Conte al suo posto
news
Sky – Neres non recupera, salterà Inter-Napoli! Ecco chi metterà Conte al suo posto
David Neres salterà Inter-Napoli per infortunio. A riportarlo è Sky Sport: ecco le scelte di Conte per il match di San Siro
Il problema alla caviglia costringerà dunque Neres al forfait per Inter-Napoli. Conte ha già in mente come sostituirlo: in attacco, al fianco di Lang e alle spalle di Hojlund, ci sarà Elmas con Spinazzola e Politano esterni di centrocampo.
Neres si aggiunge alla lunga lista di assenti in casa Napoli: non ci saranno neanche De Bruyne, Gilmour, Anguissa e Lukaku.
© RIPRODUZIONE RISERVATA