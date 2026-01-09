FC Inter 1908
Cristian Chivu perde Pepo Martinez per il Napoli. Il portiere spagnolo non sarà a disposizione per lo scontro scudetto
Pasquale Guarro

La frenata col Verona mette ansia al Napoli che affronta da posizione svantaggiata (-4) il big match di domenica con l'Inter, spartiacque della stagione, attesa sfida tra i due super cannonieri Lautaro e Hojlund. La via dello scudetto prossimo venturo passa da San Siro perchè una vittoria della lanciata Inter di Chivu farebbe sprofondare Conte a -7, scavando un solco alle spalle della capolista.

Il Milan infatti, rallentato dal pari col Genoa, potrebbe comunque restare solo al secondo posto a -3 se supererà il delicato scoglio di una Fiorentina penultima ma in crescita.

Se l'Inter dovesse vincere il Napoli potrebbe essere raggiunto da Juve e Roma, che avranno un ostacolo casalingo non insormontabile in Cremonese e Sassuolo. Guai però a fidarsi del fattore campo: nell'ultimo turno infatti nessuno (a cominciare da Napoli e Milan inchiodate al pari da Verona e Genoa), ha vinto in casa, eventualità verificatisi solo tre volte negli ultimi 31 anni.

Chivu perde Pepo Martinez

Cristian Chivu perde Pepo Martinez per il Napoli. Problema alla caviglia per il portiere spagnolo, che non sarà a disposizione per lo scontro scudetto. Il vice-Sommer sarà Calligaris. Convocato anche Taho, portiere della Primavera che ormai da mesi si allena in prima squadra

