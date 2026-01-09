La frenata col Verona mette ansia al Napoli che affronta da posizione svantaggiata (-4) il big match di domenica con l'Inter, spartiacque della stagione, attesa sfida tra i due super cannonieri Lautaro e Hojlund. La via dello scudetto prossimo venturo passa da San Siro perchè una vittoria della lanciata Inter di Chivu farebbe sprofondare Conte a -7, scavando un solco alle spalle della capolista.

Se l'Inter dovesse vincere il Napoli potrebbe essere raggiunto da Juve e Roma, che avranno un ostacolo casalingo non insormontabile in Cremonese e Sassuolo. Guai però a fidarsi del fattore campo: nell'ultimo turno infatti nessuno (a cominciare da Napoli e Milan inchiodate al pari da Verona e Genoa), ha vinto in casa, eventualità verificatisi solo tre volte negli ultimi 31 anni.