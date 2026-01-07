FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Roma, i dettagli dell’infortunio di Dovbyk: ecco quanto starà fuori

news

Roma, i dettagli dell’infortunio di Dovbyk: ecco quanto starà fuori

Roma, i dettagli dell’infortunio di Dovbyk: ecco quanto starà fuori - immagine 1
Artem Dovbyk si ferma ancora. L'attaccante ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra
Matteo Pifferi Redattore 

Artem Dovbyk si ferma ancora. L'attaccante ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra.

È quanto emerge dagli esami svolti questa mattina dopo il cambio a pochi minuti dalla fine della gara con il Lecce di ieri.

Il calciatore della Roma sarà fuori almeno un paio di settimane e da Trigoria fanno sapere che sarà da valutare giorno dopo giorno.

Leggi anche
Inter, buone notizie da Darmian e Diouf: ecco quando saranno disponibili. E Frattesi…
Napoli, Neres da monitorare: la nota sulle condizioni del brasiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA