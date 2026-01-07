Artem Dovbyk si ferma ancora. L'attaccante ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra.
Roma, i dettagli dell’infortunio di Dovbyk: ecco quanto starà fuori
Artem Dovbyk si ferma ancora. L'attaccante ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra
È quanto emerge dagli esami svolti questa mattina dopo il cambio a pochi minuti dalla fine della gara con il Lecce di ieri.
Il calciatore della Roma sarà fuori almeno un paio di settimane e da Trigoria fanno sapere che sarà da valutare giorno dopo giorno.
