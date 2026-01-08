Dopo la vittoria di ieri contro il Parma, l'Inter ha iniziato oggi a preparare la grande sfida di domenica contro il Parma. Chivu potrebbe recuperare due pedine in vista dello scontro diretto.
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, Darmian e Diouf parzialmente in gruppo. Le novità sulle condizioni di Frattesi
Sky – Inter, Darmian e Diouf parzialmente in gruppo. Le novità sulle condizioni di Frattesi
Il difensore e il centrocampista francese dovrebbe essere tra i convocati per la sfida di domenica contro il Napoli a San Siro
Come riportato da Sky Sport, infatti, "Ad Appiano oggi hanno fatto una buona parte di lavoro con il gruppo Darmian e Diouf. Entrambi sono convocabili per domenica contro il Napoli dove mancherà invece Davide Frattesi che ha lavorato a parte".
