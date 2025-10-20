Come sta Thuram? Dopo aver saltato la Roma, e nelle settimana che ci porterà a Napoli-Inter, i tifosi nerazzurri chiedono aggiornamenti

Come sta Thuram? Dopo aver saltato la Roma, e nelle settimana che ci porterà a Napoli-Inter, i tifosi nerazzurri chiedono aggiornamenti sulle condizioni del francese. Tuttosport fa il punto:

"A proposito: non è ancora certo il ritorno a pieno regime di Thuram col Napoli. Il francese, dopo una settimana di intenso lavoro, ieri ha riposato, fra domani e mercoledì si allenerà da solo ad Appiano, senza prendere parte alla trasferta in Champions, e giovedì si capirà se tornerà o meno in gruppo".

"Di sicuro Chivu e lo staff medico, grazie anche al rendimento di Bonny e Pio Esposito, non vogliono rischiare nulla e Thuram rientrerà al Maradona - dall’inizio o in panchina - solo se starà bene. Altrimenti tutto rinviato alla settimana successiva, con l’infrasettimanale con la Fiorentina mercoledì 29 e la trasferta a Verona il 2 novembre".