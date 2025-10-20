FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, come sta Thuram? Il punto: “A Napoli solo se starà bene, altrimenti ecco lo scenario”

news

Inter, come sta Thuram? Il punto: “A Napoli solo se starà bene, altrimenti ecco lo scenario”

Inter, come sta Thuram? Il punto: “A Napoli solo se starà bene, altrimenti ecco lo scenario” - immagine 1
Come sta Thuram? Dopo aver saltato la Roma, e nelle settimana che ci porterà a Napoli-Inter, i tifosi nerazzurri chiedono aggiornamenti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Come sta Thuram? Dopo aver saltato la Roma, e nelle settimana che ci porterà a Napoli-Inter, i tifosi nerazzurri chiedono aggiornamenti sulle condizioni del francese. Tuttosport fa il punto:

Inter, come sta Thuram? Il punto: “A Napoli solo se starà bene, altrimenti ecco lo scenario”- immagine 2
Getty Images

"A proposito: non è ancora certo il ritorno a pieno regime di Thuram col Napoli. Il francese, dopo una settimana di intenso lavoro, ieri ha riposato, fra domani e mercoledì si allenerà da solo ad Appiano, senza prendere parte alla trasferta in Champions, e giovedì si capirà se tornerà o meno in gruppo".

Inter, come sta Thuram? Il punto: “A Napoli solo se starà bene, altrimenti ecco lo scenario”- immagine 3
Getty Images

"Di sicuro Chivu e lo staff medico, grazie anche al rendimento di Bonny e Pio Esposito, non vogliono rischiare nulla e Thuram rientrerà al Maradona - dall’inizio o in panchina - solo se starà bene. Altrimenti tutto rinviato alla settimana successiva, con l’infrasettimanale con la Fiorentina mercoledì 29 e la trasferta a Verona il 2 novembre".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Inter, in Champions senza Thuram. Obiettivo Napoli, ma può partire lo stesso per Bruxelles
Sky – Inter, Thuram non si allena: out in Champions. Dubbi sul Napoli: le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA