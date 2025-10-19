Al momento, le possibilità di rimettere Marcus Thuram a disposizione di Cristian Chivu per la sfida di Champions League contro l'Union St.Gilloise sono molto scarse.
Sky – Inter, Thuram non si allena: out in Champions. Dubbi sul Napoli: le ultime
A riferirlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport, che fa il punto sulle condizioni dell'attaccante francese, che oggi non si è allenato ad Appiano e che ancora sta cercando di smaltire il problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga in Champions:
"Thuram, che ha lavorato tutta la settimana ed era a Roma con la squadra, oggi ha riposato. Domani é già vigilia. Non saranno presi rischi per cui é da escludere la sua presenza in Champions. Obiettivo (non scontato): averlo a Napoli. Ma solo se sarà al 100%".
