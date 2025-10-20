"L’Inter non può nemmeno godersi la vittoria dell’Olimpico, perché deve pensare già a un’altra trasferta: oggi, dopo la rifinitura ad Appiano Gentile, la squadra partirà con un volo charter per Bruxelles, dove domani sera affronterà l’Union Saint-Gilloise nella terza giornata del girone di Champions League. Chivu intende risparmiare ancora Marcus Thuram, che comunque potrebbe anche partire con i compagni e poi andare in tribuna. L’obiettivo del francese è essere pronto per sabato, quando la terza trasferta in otto giorni opporrà l’Inter al Napoli al Maradona", scrive La Gazzetta dello Sport.