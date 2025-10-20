Dopo i tre punti conquistati in casa della Roma, l'Inter partirà questa sera direzione Belgio per dare continuità anche al percorso in Champions League. Queste le novità sul recupero di Marcus Thuram:
Inter, in Champions senza Thuram. Obiettivo Napoli, ma può partire lo stesso per Bruxelles
L'Inter partirà questa sera direzione Belgio per dare continuità al percorso in Champions League. Queste le novità sul recupero di Thuram
"L’Inter non può nemmeno godersi la vittoria dell’Olimpico, perché deve pensare già a un’altra trasferta: oggi, dopo la rifinitura ad Appiano Gentile, la squadra partirà con un volo charter per Bruxelles, dove domani sera affronterà l’Union Saint-Gilloise nella terza giornata del girone di Champions League. Chivu intende risparmiare ancora Marcus Thuram, che comunque potrebbe anche partire con i compagni e poi andare in tribuna. L’obiettivo del francese è essere pronto per sabato, quando la terza trasferta in otto giorni opporrà l’Inter al Napoli al Maradona", scrive La Gazzetta dello Sport.
