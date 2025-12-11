Como, Morata va ko. Starà fuori almeno un mese: il comunicato

Alvaro Morata starà fuori per almeno un mese, dopo l'infortunio accusato durante la partita di campionato contro l'Inter. Ad annunciarlo è il Como sul suo sito ufficiale tramite questo comunicato sul proprio sito:
Alvaro Morata starà fuori per almeno un mese, dopo l'infortunio accusato durante la partita di campionato contro l'Inter
"Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario".
"I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".
(Fonte: comofootball.com)
