Non vi è ancora certezza per quanto riguarda il rientro in campo di Denzel Dumfries , ancora ai box in casa Inter per un problema alla caviglia. Ecco cosa filtra secondo La Gazzetta dello Sport: "Domenica contro il Genoa sarà sicuramente assente.

Poi è in programma la partenza della squadra per la Supercoppa in Arabia Saudita ma anche in questo caso è probabile che Denzel non farà parte del gruppo. Con quella caviglia, ormai, bisogna evitare ogni forzatura e diventa obbligatorio prendersi tutto il tempo necessario.