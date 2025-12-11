Non vi è ancora certezza per quanto riguarda il rientro in campo di Denzel Dumfries, ancora ai box in casa Inter per un problema alla caviglia. Ecco cosa filtra secondo La Gazzetta dello Sport: "Domenica contro il Genoa sarà sicuramente assente.
Poi è in programma la partenza della squadra per la Supercoppa in Arabia Saudita ma anche in questo caso è probabile che Denzel non farà parte del gruppo. Con quella caviglia, ormai, bisogna evitare ogni forzatura e diventa obbligatorio prendersi tutto il tempo necessario.
Del resto, persino Chivu ha detto "non so quando riavrò Denzel, ci vorrà un po'". E quel "un po'" potrebbe raggiungere addirittura il periodo fra l'inizio e la metà di gennaio, ingolfatissimo per l'Inter tra Bologna, Parma, Napoli e Lecce nei primi 14 giorni dell'anno nuovo".
