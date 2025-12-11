Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha dovuto lasciare il campo contro il Liverpool per un problema muscolare. Niente esami strumentali per lui. Il regista ha riportato una contrattura muscolare, ma al momento non sosterrà gli esami strumentali.
news
Secondo quanto riportato da Sky Sport le sue condizioni sono migliorate, ma non ci sarà nella trasferta di domenica a Genova. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma c'è ottimismo che possa recuperare per la Supercoppa italiana a Ryad.
