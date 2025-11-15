Lo stop di Denzel Dumfries ha generato un po' di apprensione nell'ambiente nerazzurro. Lo conferma oggi il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle condizioni dell'esterno olandese soprattutto in vista del derby alla ripresa del campionato.
"Il laterale destro ha lasciato il ritiro della sua nazionale a poche ore dalla sfida con la Polonia a causa di un fastidio alla caviglia sinistra, conseguenza di un colpo subito durante la gara con la Lazio nell'ultimo turno di campionato. Per questo motivo il commissario tecnico dell'Olanda, d'accordo con lo staff medico, ha deciso di rispedirlo a casa.
Dalle prime indicazioni sembra che non sia a rischio la sua presenza nel derby di domenica prossima contro il Milan, ma la prudenza rimane d'obbligo. Oggi il calciatore è atteso ad Appiano. Il resto del gruppo, invece, non ci sarà. Cristian Chivu ha concesso tre giorni liberi. Martedì la ripresa: in gruppo atteso anche Darmian", si legge.
