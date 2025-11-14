Come anticipato da Fcinter1908, Denzel Dumfries non prenderà parte alla gara tra Olanda e Polonia per un problema alla caviglia. L'esterno dell'Inter tornerà a Milano, ma non dovrebbe essere nulla di grave.
Sky: "Da sabato Dumfries sarà ad Appiano. Derby? Ecco le prime sensazioni in casa Inter"
Sky: “Da sabato Dumfries sarà ad Appiano. Derby? Ecco le prime sensazioni in casa Inter”
Come anticipato da Fcinter1908, Denzel Dumfries non prenderà parte alla gara tra Olanda e Polonia per un problema alla caviglia
Come riporta Sky Sport: "Denzel Dumfries salta la partita di questa sera dell'Olanda contro la Polonia a causa di un leggero fastidio alla caviglia sinistra accusato nell'allenamento di martedì scorso. Di comune accordo con lo staff della Nazionale, lo stesso Dumfries lascia il ritiro dell'Olanda e da sabato farà fisioterapia ad Appiano Gentile. Ottimismo da parte dell'Inter per la sua presenza nel derby".
