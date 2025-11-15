L'esterno dell'Inter è rientrato in Italia in anticipo e non ha giocato con l'Olanda per un fastidio alla caviglia, non sembra nulla di grave

Andrea Della Sala Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 09:02)

"Il rientro anticipato dal ritiro dell’Olanda è del tutto precauzionale. Denzel Dumfries, tornato a Milano dopo che lo stesso Ronald Koeman - ct degli Oranje - ne aveva annunciato il forfait per la sfida di qualificazione mondiale contro la Polonia, si è sottoposto ad una risonanza già con la sua nazionale e nella giornata di oggi ad Appiano Gentile verrà visitato anche dall’equipe medica nerazzurra. Non si annunciano grandi problematiche o peggio ancora assenze all’orizzonte: la decisione, come detto, è arrivata in via preventiva, onde evitare ricadute o problematiche più gravi giocando su quello che ad oggi si può considerare un dolorino", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Una scelta che a tutti gli effetti farà piacere all’Inter: domenica prossima, nel derby della ripresa contro il Milan, Dumfries percorrerà regolarmente la sua fascia destra. L’eventuale assenza dell’olandese avrebbe complicato non poco i piani di preparazione alla stracittadina per Cristian Chivu, lasciando il tecnico nerazzurro con il solo Luis Henrique di ruolo lì a destra. Anche se, contro la Lazio nella sfida pre-sosta, proprio in corsia era stato sperimentato con successo Carlos Augusto. Il problema, però, per fortuna dell’allenatore interista non sui pone", aggiunge Gazzetta.