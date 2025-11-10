Dopo la vittoria contro la Lazio, l'Inter può godersi la sosta per le nazionali da prima in classifica a pari merito con la Roma. E dopo la pausa c'è il derby contro il Milan, che si presenta da sé.
Inter, Mkhitaryan salta il derby ma non solo: ecco quando dovrebbe rientrare
Chivu, da allenatore dell'Inter Primavera, Under 18 e Under 17 ne ha giocati 10 e lo score è di tutto rispetto: 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, alla guida dell'Under 18. Da giocatore, invece, sono state 8 le sconfitte a fronte di 7 vittorie e 2 pareggi.
"Ad ogni modo, la pausa dovrebbe restituire a Chivu una pedina in più. Si stratta di Darmian, il cui risentimento al soleo della gamba sinistra è in via di smaltimento. Il laterale si era fatto male durante la sosta precedente e ha finito per saltare 8 gare. E, peraltro, finora, ha messo assieme appena 2 spezzoni, contro Juve e Slavia Praga.
Bisognerà attendere ancora, invece, per rivedere in campo Mkhitaryan. L’auspicio è che l’armano possa tornare contro il Venezia in Coppa Italia, il prossimo 3 dicembre. Più difficile la sua disponibilità per la trasferta a Pisa del 30 novembre", spiega il CorSport.
