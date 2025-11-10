Inter, Mkhitaryan salta il derby ma non solo: ecco quando dovrebbe rientrare

Chivu, da allenatore dell'Inter Primavera, Under 18 e Under 17 ne ha giocati 10 e lo score è di tutto rispetto: 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, alla guida dell'Under 18. Da giocatore, invece, sono state 8 le sconfitte a fronte di 7 vittorie e 2 pareggi.