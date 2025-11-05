Achraf Hakimi si è infortunato alla caviglia martedì sera durante la partita di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco, e dovrà restare fermo per diverse settimane. I tempi di recupero previsti sono piuttosto lunghi e rischiano di fargli saltare l’inizio della Coppa d’Africa con il Marocco. Anche Ousmane Dembélé è uscito malconcio: ha riportato un colpo al polpaccio e non potrà giocare né contro il Lione né con la nazionale francese.