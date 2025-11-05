Achraf Hakimi si è infortunato alla caviglia martedì sera durante la partita di Champions League tra il PSG e il Bayern Monaco, e dovrà restare fermo per diverse settimane. I tempi di recupero previsti sono piuttosto lunghi e rischiano di fargli saltare l’inizio della Coppa d’Africa con il Marocco. Anche Ousmane Dembélé è uscito malconcio: ha riportato un colpo al polpaccio e non potrà giocare né contro il Lione né con la nazionale francese.
Hakimi, infortunio grave ma non gravissimo: tempi di recupero e rischio Coppa d’Africa
Per Hakimi, la serata al Parco dei Principi si è conclusa nel peggiore dei modi. Dopo la sconfitta del PSG contro il Bayern per 2-1, il terzino marocchino ha lasciato lo stadio con le stampelle. L’infortunio è arrivato in seguito a un intervento particolarmente duro di Luis Díaz, e già in campo il giocatore, in lacrime, sembrava aver capito che si trattava di qualcosa di serio.
I tempi di recupero e il rischio Coppa d'Africa—
Gli esami hanno fortunatamente escluso una frattura, ma il verdetto resta pesante: una forte distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti interni. Secondo le prime stime, Hakimi dovrà restare ai box per sei-otto settimane. Questo significa che non tornerà probabilmente in campo con il PSG prima della fine del 2025. La grande incognita, ora, è se riuscirà a recuperare in tempo per la Coppa d’Africa, un appuntamento molto atteso, soprattutto perché si giocherà proprio in Marocco.
La competizione prenderà il via il 21 dicembre 2025, con il match inaugurale tra la nazionale marocchina e le Comore, e si concluderà il 18 gennaio 2026 con la finale.
