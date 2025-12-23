"Matteo Darmian era volato in Arabia, speranzoso assieme ai compagni, anche se sia lui che lo staff erano ben consapevoli della situazione delicata. Nella trasferta dolorosa di Supercoppa, l’esterno era poco più che un uomo-spogliatoio. Darmian, però, ha continuato ad allenarsi da solo anche a Milano: il suo rientro non è poi così vicino come si immaginava. Tornerà a disposizione solo nel 2026 e non è certo una buona notizia per Cristian Chivu, che si trova con un cratere sulla fascia destra. In attesa di prendere una rotta decisiva sul mercato - il club interverrà soltanto se ci fosse nel mirino un profilo di valore e non una semplice figura tampone -, il tecnico romeno deve gestire una zona strategica del campo in cui per due mesi e mezzo almeno non ci sarà un titolarissimo come Denzel Dumfries. Con un Luis Henrique lontano da prestazioni continue e convincenti e un Diouf ancora da adattare alla causa, il tuttofare Darmian sarebbe servito e neanche poco, nonostante i 36 anni suonati. Alla fine, Matteo potrebbe essere definitivamente convocato, dopo aver superato i guai al polpaccio, solo per la trasferta del 7 gennaio a Parma, magari in compagnia di Acerbi, che invece ha accusato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra", sottolinea La Gazzetta dello Sport.