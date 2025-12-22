L'Inter affronterà l'Atalanta domenica sera e dovrà farlo senza Darmian e Acerbi, oltre al lungodegente Dumfries

Un match piuttosto complicato per la squadra di Chivu, visto anche l'ottimo momento dell'Atalanta, rigenerata dall'arrivo di Palladino e reduce dalla vittoria col Genoa. Come riportato da Sky Sport, non arrivano buone notizie dall'infermeria per Chivu perché l'unico giocatore recuperato è Zielinski, uscito con i crampi negli ultimi minuti col Bologna e che quindi è a disposizione per Bergamo.