Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa contro il Bologna in semifinale dopo i calci di rigore, l'Inter è già focalizzata alla sfida di domenica 28 dicembre, l'ultima del 2025, contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.
Sky – Niente Atalanta per Darmian e Acerbi: ecco quando torneranno. E Zielinski…
Sky – Niente Atalanta per Darmian e Acerbi: ecco quando torneranno. E Zielinski…
L'Inter affronterà l'Atalanta domenica sera e dovrà farlo senza Darmian e Acerbi, oltre al lungodegente Dumfries
Un match piuttosto complicato per la squadra di Chivu, visto anche l'ottimo momento dell'Atalanta, rigenerata dall'arrivo di Palladino e reduce dalla vittoria col Genoa. Come riportato da Sky Sport, non arrivano buone notizie dall'infermeria per Chivu perché l'unico giocatore recuperato è Zielinski, uscito con i crampi negli ultimi minuti col Bologna e che quindi è a disposizione per Bergamo.
Oltre al lungodegente Dumfries, non ci saranno nemmeno Darmian e Acerbi. Secondo Sky Sport, i due difensori italiani potrebbero tornare a disposizione di Chivu contro il Parma il 7 gennaio, saltando così anche l'incrocio con il Bologna del 4 gennaio.
