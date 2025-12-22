FC Inter 1908
fcinter1908 news infortuni

news

Sky – Niente Atalanta per Darmian e Acerbi: ecco quando torneranno. E Zielinski…

L'Inter affronterà l'Atalanta domenica sera e dovrà farlo senza Darmian e Acerbi, oltre al lungodegente Dumfries
Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa contro il Bologna in semifinale dopo i calci di rigore, l'Inter è già focalizzata alla sfida di domenica 28 dicembre, l'ultima del 2025, contro l'Atalanta al Gewiss Stadium.

Un match piuttosto complicato per la squadra di Chivu, visto anche l'ottimo momento dell'Atalanta, rigenerata dall'arrivo di Palladino e reduce dalla vittoria col Genoa. Come riportato da Sky Sport, non arrivano buone notizie dall'infermeria per Chivu perché l'unico giocatore recuperato è Zielinski, uscito con i crampi negli ultimi minuti col Bologna e che quindi è a disposizione per Bergamo.

Oltre al lungodegente Dumfries, non ci saranno nemmeno Darmian e Acerbi. Secondo Sky Sport, i due difensori italiani potrebbero tornare a disposizione di Chivu contro il Parma il 7 gennaio, saltando così anche l'incrocio con il Bologna del 4 gennaio.

