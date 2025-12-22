Come stanno Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski? La risposta - secondo quanto raccolto da FCINTER1908 - è che stanno bene. In tanti tra addetti ai lavori e tifosi si sono interrogati sul perché i due giocatori non siano arrivati a tirare i rigori nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Il centrocampista turco avrebbe voluto entrare e dare una mano alla squadra, ma il tecnico e lo staff hanno valutato che fosse meglio non metterlo dentro a freddo soprattutto in vista dei rigori da tirare. A Riad, in occasione della partita, ad essere particolarmente freddo era anche il clima.