Come stanno Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski? La risposta - secondo quanto raccolto da FCINTER1908 -  è che stanno bene. In tanti tra addetti ai lavori e tifosi si sono interrogati sul perché i due giocatori non siano arrivati a tirare i rigori nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Il centrocampista turco avrebbe voluto entrare e dare una mano alla squadra, ma il tecnico e lo staff hanno valutato che fosse meglio non metterlo dentro a freddo soprattutto in vista dei rigori da tirare. A Riad, in occasione della partita, ad essere particolarmente freddo era anche il clima.

Zielinski e Darmian, le condizioni

Situazione diversa per Zielinski, che ha chiesto il cambio perché non riusciva più a correre: è stato sostituito per non lasciare la squadra in situazioni di inferiorità. Entrambi sarebbero stati, in condizioni ottimali, ovviamente i primi rigoristi nella scelta di Chivu. Continua invece a lavorare a parte Matteo Darmian. Il rientro in gruppo non è ancora avvenuto ma non dovrebbe più mancare molto a quel momento.

