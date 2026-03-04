A pochi giorni dal derby, cresce la speranza per Cristian Chivu di avere a disposizione Bonny. L'attaccante francese ha accusato un problema muscolare contro il Genoa, niente di preoccupante, tanto che non sono stati svolti esami strumentali. Come sottolinea il Corriere dello Sport , per il francese si è trattato solamente di un sovraccarico.

"A questo punto si tratta di capire se già oggi l’ex Parma comincerà ad accelerare, oppure se attenderà la giornata di domani, quando l’intera truppa nerazzurra tornerà ad allenarsi a pieno regime. Poi, in base alle risposte, Chivu avrà o meno il via libera per la sua convocazione. Come premesso, l’ottimismo non manca, ma occorrono verifiche. Evidentemente, non potrà candidarsi per una maglia da titolare. Ma sarà comunque importante averlo a disposizione come carta da giocare in corsa. Con le sue caratteristiche, sempre che stia bene, Bonny può trasformarsi in una scintilla preziosa".

"Anche perché, là davanti sarà l’unica alternativa. Lautaro, infatti, continua a seguire il suo programma di lavoro per recuperare dal risentimento al soleo della gamba sinistra. Nel suo caso, però, l’orizzonte temporale è la trasferta del 22 marzo in casa della Fiorentina, giusto prima della sosta. Magari ci sarebbe stato un tentativo di forzare per il ritorno degli ottavi di Champions, qualora l’Inter si fosse qualificata. Ma, visto che è stato il Bodø/Glimt ad avanzare, tale eventualità è venuta meno. Peraltro, Lautaro farà di tutto anche per non perdere la Finalissima tra Argentina e Spagna, in calendario il 27 marzo in Qatar. Le ultime vicende internazionali, però, spingono verso un cambio di sede".