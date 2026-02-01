UFFICIALE / Il Napoli: “Di Lorenzo, distorsione al ginocchio sinistro”

Il club azzurro ha confermato che l'infortunio del calciatore di Conte, che era arrabiatissimo, è meno grave del previsto. Sarà comunque un mese almeno di stop

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 13:31)

"Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, al Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro". Era atteso ed è effettivamente arrivato il comunicato del Napoli sulle condizioni del calciatore italiano che ieri si è fatto male nella gara contro la Fiorentina che la formazione guidata da Conte ha battuto due a uno.

Si temeva il peggio per il calciatore uscito anzitempo dal campo. Ma gli esami hanno evidenziato un infortunio meno grave del previsto e per il quale si parla di un mese, un mese e mezzo di stop. "Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo", ha aggiunto anche il club di De Laurentiis riferendosi ad una visita specialistica che si terrà a Villa Stuart domani in giornata.