Sky – Napoli, l’infortunio di Di Lorenzo meno grave del previsto

Il capitano della squadra azzurra era uscito ieri anzitempo dalla gara con la Fiorentina e si era pensato al crociato: atteso il comunicato del club

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio - 12:54

Una distorsione di secondo grado al ginocchio. Dalle prime indiscrezioni che arrivano da Napoli e da Skysport l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo sarebbe meno grave del previsto.

Si era fatto male nella gara contro la Fiorentina e si temeva il peggio per il calciatore (uscito in barella) di Conte che aveva parlato lui stesso di un possibile problema al crociato lamentando un calendario troppo intasato che distrugge i giocatori.

Si attendono ancora gli esiti degli esami fatti oggi e la comunicazione ufficiale del club azzurro che ha previsto domani, a Villa Stuart a Roma, un consulto con il professor Mariani. Ma al momento si parla di uno stop di un mese-un mese e mezzo per il calciatore del Napoli e della Nazionale italiana.

(Fonte: SS24)