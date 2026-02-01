Oggi alle 18 l'Inter affronterà la Cremonese. Cristian Chivu deve fare i conti con alcune defezioni, in particolare a centrocampo dove saranno ancora assenti Barella e Calhanoglu. A disposizione, invece, Daviode Frattesi nonostante le voci di mercato che lo vogliono vicino al Nottingham Forrest.

"La coperta a centrocampo è corta. Calhanoglu e Barella anche ieri hanno svolto un lavoro personalizzato. Il turco proverà a rientrare per la gara esterna col Sassuolo, anche solo per scendere in campo nella ripresa, per essere pronto contro la Juventus, mentre il sardo ha segnato sul calendario proprio in derby d’Italia a San Siro", sottolinea Tuttosport.