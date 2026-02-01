Oggi alle 18 l'Inter affronterà la Cremonese. Cristian Chivu deve fare i conti con alcune defezioni, in particolare a centrocampo dove saranno ancora assenti Barella e Calhanoglu. A disposizione, invece, Daviode Frattesi nonostante le voci di mercato che lo vogliono vicino al Nottingham Forrest.
Contro la Cremonese il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con alcune defezioni, in particolare a centrocampo
"La coperta a centrocampo è corta. Calhanoglu e Barella anche ieri hanno svolto un lavoro personalizzato. Il turco proverà a rientrare per la gara esterna col Sassuolo, anche solo per scendere in campo nella ripresa, per essere pronto contro la Juventus, mentre il sardo ha segnato sul calendario proprio in derby d’Italia a San Siro", sottolinea Tuttosport.
"Ancora out Dumfries, che potrebbe essere abile e arruolabile tra una ventina di giorni, nemmeno Carlos Augusto fa parte della spedizione nerazzurra odierna: leggermente affaticato, visti gli innumerevoli incontri da disputare, lo staff interista ha preferito lasciare a riposo il sudamericano".
