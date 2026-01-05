FC Inter 1908
Inter, le ultime sulle condizioni di Diouf. Affaticamento ai flessori: in vista di Parma…

Inter, le ultime sulle condizioni di Diouf. Affaticamento ai flessori: in vista di Parma… - immagine 1
Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare
Andrea Della Sala Redattore 

Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista Andy Diouf ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare:

Inter, le ultime sulle condizioni di Diouf. Affaticamento ai flessori: in vista di Parma…- immagine 2
Getty Images

"Nella distinta di Inter-Bologna, a sorpresa, non c’era Andy Diouf. Il 22enne è stato “depennato” in extremis per un leggero affaticamento ai flessori avvertito nella rifinitura. Niente di preoccupante, ma meglio usare cautela: sarà valutato di giorno in giorno, anche se il prossimo impegno è dietro l’angolo, dopodomani col Parma", riporta La Gazzetta dello Sport.

