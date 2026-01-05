Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista Andy Diouf ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare:
Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare
"Nella distinta di Inter-Bologna, a sorpresa, non c’era Andy Diouf. Il 22enne è stato “depennato” in extremis per un leggero affaticamento ai flessori avvertito nella rifinitura. Niente di preoccupante, ma meglio usare cautela: sarà valutato di giorno in giorno, anche se il prossimo impegno è dietro l’angolo, dopodomani col Parma", riporta La Gazzetta dello Sport.
