Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare

Andrea Della Sala Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 09:02)

Assente nella gara di ieri contro il bologna, il centrocampista Andy Diouf ha avuto un piccolo problema muscolare che sarà da valutare:

"Nella distinta di Inter-Bologna, a sorpresa, non c’era Andy Diouf. Il 22enne è stato “depennato” in extremis per un leggero affaticamento ai flessori avvertito nella rifinitura. Niente di preoccupante, ma meglio usare cautela: sarà valutato di giorno in giorno, anche se il prossimo impegno è dietro l’angolo, dopodomani col Parma", riporta La Gazzetta dello Sport.