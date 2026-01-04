Manca poco meno di un'ora dal fischio d'inizio di Inter-Bologna a San Siro e le due squadre hanno consegnato da poco le distinte ufficiali.
Come riporta Sky Sport, non figura tra i nerazzurri Andy Diouf: il francese è infatti indisponibile per un leggero affaticamento ai flessori.
