Inter-Bologna, Diouf indisponibile: ecco il motivo della sua assenza

Manca poco meno di un'ora dal fischio d'inizio di Inter-Bologna a San Siro e le due squadre hanno consegnato da poco le distinte ufficiali
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Manca poco meno di un'ora dal fischio d'inizio di Inter-Bologna a San Siro e le due squadre hanno consegnato da poco le distinte ufficiali.

Come riporta Sky Sport, non figura tra i nerazzurri Andy Diouf: il francese è infatti indisponibile per un leggero affaticamento ai flessori.

