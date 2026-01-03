L'Inter si prepara a un vero e proprio tour de force a gennaio. Chivu spera di recuperare tutta la rosa per allargare le rotazioni al massimo.
Inter, si svuota l’infermeria: Bonny torna in gruppo e punta Parma. Poi tocca a Darmian
"Primo giorno dell’anno di riposo ma ieri l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile visto che il calendario, festività a parte, non perdona e non aspetta nessuno. Ne sa qualcosa la squadra di Chivu che vivrà un gennaio di fuoco con 8 partite (6 di campionato e 2 di Champions) in 24 giorni. E ogni gara sarà a suo modo decisiva. Per questo motivo svuotare l’infermeria è una priorità per l’allenatore che ha riaccolto a inizio settimana Acerbi (di nuovo tra i convocati per il Bologna) e si prepara a veder tornare in gruppo oggi anche Bonny. L’attaccante punta la sfida col Parma della prossima settimana — in programma mercoledì 7, nel secondo turno infrasettimanale di questa stagione — che dunque il francese potrà vivere, almeno dalla panchina, da ex per la prima volta. La tabella di marcia, come detto, è serrata ma anche quella dei rientri dei giocatori ai box", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Dopo Bonny, infatti, sarà il turno di Darmian che dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni dalla prossima settimana. Per lui, la data da cerchiare in rosso sul calendario sarà domenica 11, quella del big match di San Siro contro il Napoli. Oggi, ore 14, Chivu presenterà in conferenza stampa Inter-Bologna. La squadra si ritroverà poi direttamente domani mattina ad Appiano: niente ritiro prima di questa partita che, vista la vittoria di ieri del Milan, assume già i contorni della gara fondamentale", aggiunge il quotidiano.
