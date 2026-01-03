"Primo giorno dell’anno di riposo ma ieri l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile visto che il calendario, festività a parte, non perdona e non aspetta nessuno. Ne sa qualcosa la squadra di Chivu che vivrà un gennaio di fuoco con 8 partite (6 di campionato e 2 di Champions) in 24 giorni. E ogni gara sarà a suo modo decisiva. Per questo motivo svuotare l’infermeria è una priorità per l’allenatore che ha riaccolto a inizio settimana Acerbi (di nuovo tra i convocati per il Bologna) e si prepara a veder tornare in gruppo oggi anche Bonny. L’attaccante punta la sfida col Parma della prossima settimana — in programma mercoledì 7, nel secondo turno infrasettimanale di questa stagione — che dunque il francese potrà vivere, almeno dalla panchina, da ex per la prima volta. La tabella di marcia, come detto, è serrata ma anche quella dei rientri dei giocatori ai box", scrive La Gazzetta dello Sport.