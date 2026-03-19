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Inter, verso la Fiorentina: domani il giorno decisivo per Bastoni. Calhanoglu c’è

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Sarà domani il giorno decisivo per capire se Alessandro Bastoni potrà giocare dall'inizio contro la Fiorentina oppure se toccherà nuovamente a Carlos Augusto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Sarà domani il giorno decisivo per capire se Alessandro Bastoni potrà giocare dall'inizio contro la Fiorentina oppure se toccherà nuovamente a Carlos Augusto. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle condizioni del difensore dell'Inter:

Inter, verso la Fiorentina: domani il giorno decisivo per Bastoni. Calhanoglu c’è- immagine 2

"Sarà domani il giorno decisivo per Bastoni. Non è in discussione la sua convocazione per il match con la Fiorentina, ma resta un margine di dubbio sul fatto che possa giocare già dall’inizio, piuttosto che accomodarsi in panchina. Sono trascorsi ormai 10 giorni abbondanti dallo scontro con Rabiot nel derby e il difensore nerazzurro continua ad avvertire dolore al momento di calciare il pallone. Tutta colpa dell’edema che ancora non si è del tutto riassorbito".

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Getty Images

"Ieri, Bastoni ha svolto metà allenamento con il gruppo, mentre nell’altra metà si è limitato ad un lavoro differenziato. Può correre senza problemi, come non ha difficoltà nei vari movimenti: insomma, la condizione c’è. Occorre evitare, però, che giochi condizionato dal dolore. Al posto dell’azzurro, nel caso, toccherà nuovamente a Carlos Augusto. Sempre tutto ok per Calhanoglu, arrivato alla seconda seduta a pieno ritmo con il resto dei compagni. A meno di intoppi, domenica sera tornerà accomodarsi sulla sua poltrona di regista sin dal fischio d’inizio, con Zielinski dirottato a sinistra".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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