"Sarà domani il giorno decisivo per Bastoni. Non è in discussione la sua convocazione per il match con la Fiorentina, ma resta un margine di dubbio sul fatto che possa giocare già dall’inizio, piuttosto che accomodarsi in panchina. Sono trascorsi ormai 10 giorni abbondanti dallo scontro con Rabiot nel derby e il difensore nerazzurro continua ad avvertire dolore al momento di calciare il pallone. Tutta colpa dell’edema che ancora non si è del tutto riassorbito".