Il difensore 26enne si è trasferito in Spagna la scorsa estate nel Marbella, club di terza divisione. Ma le cose sono andate male dopo sole due partite, a causa di un edema al ginocchio sinistro. Vanheusden ha saltato quattro partite di campionato e successivamente ha giocato quattro volte – tre delle quali per tutti i 90 minuti – con la sua squadra spagnola. Ma domenica scorsa, nella partita di campionato contro l'Alcorcon, le cose sono andate male. L'ex Inter verrà ora sottoposto a un altro intervento in Belgio e dovrà poi affrontare altri sei-otto mesi di riabilitazione. "Resta da vedere se questo significhi la fine definitiva della sua carriera", si chiedono in Belgio.