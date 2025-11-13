FC Inter 1908
Pisa, ecco l’esito degli accertamenti strumentali di Akinsanmiro: il comunicato

Questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato in Pisa-Cremonese
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra. Questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco.

Spiega il Pisa in un comunicato: "Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore".

