Il Napoli ha chiesto alla Federazione del Camerun di autorizzare il rientro anticipato a Napoli del calciatore per farlo sottoporre agli esami strumentali

Continua la serie degli infortuni tra i giocatori del Napoli. Ora è il turno di Frank Zambo Anguissa che ha avuto un problema a un flessore durante l'allenamento della Nazionale.