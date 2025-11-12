FC Inter 1908
Napoli, infortunio per Anguissa in Nazionale: ecco quanto può stare fuori

Il Napoli ha chiesto alla Federazione del Camerun di autorizzare il rientro anticipato a Napoli del calciatore per farlo sottoporre agli esami strumentali
Matteo Pifferi Redattore 

Continua la serie degli infortuni tra i giocatori del Napoli. Ora è il turno di Frank Zambo Anguissa che ha avuto un problema a un flessore durante l'allenamento della Nazionale.

Il Napoli ha chiesto alla Federazione del Camerun di autorizzare il rientro anticipato a Napoli del calciatore per farlo sottoporre agli esami strumentali.

Nelle prossime ore Anguissa effettuerà una risonanza magnetica che chiarirà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Le ipotesi più pessimistiche sono di una sosta forzata di 30-40 giorni.

