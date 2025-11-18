Denzel Dumfries salta il derby di domenica contro il Milan . Come appreso da FCIN1908.it, sarà forfait per l’esterno olandese, rientrato anzitempo dagli impegni con la sua Olanda.

Dumfries non ci sarà, è alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Dalle nostre informazioni, il vero obiettivo per il recupero è l’Atletico Madrid in Champions League.