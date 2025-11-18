Denzel Dumfries salta il derby di domenica contro il Milan. Come appreso da FCIN1908.it, sarà forfait per l’esterno olandese, rientrato anzitempo dagli impegni con la sua Olanda.
FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con…
Denzel Dumfries salta il derby di domenica contro il Milan: forfait per l'esterno olandese, alle prese con un problema alla caviglia sinistra
Dumfries non ci sarà, è alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Dalle nostre informazioni, il vero obiettivo per il recupero è l’Atletico Madrid in Champions League.
Ma non è neanche scontato che torni per la partita del 26 novembre in Champions, in programma proprio a Madrid contro la squadra del Cholo Simeone. La sfida successiva sarà quella contro il Pisa del 30 novembre in Serie A. Seguiranno ulteriori aggiornamenti su Dumfries anche nei prossimi giorni.
