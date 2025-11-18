FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con…

news

FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con…

FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con… - immagine 1
Denzel Dumfries salta il derby di domenica contro il Milan: forfait per l'esterno olandese, alle prese con un problema alla caviglia sinistra
Alessandro Cosattini Redattore 

FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con…- immagine 2

Denzel Dumfries salta il derby di domenica contro il Milan. Come appreso da FCIN1908.it, sarà forfait per l’esterno olandese, rientrato anzitempo dagli impegni con la sua Olanda.

FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con…- immagine 3

Dumfries non ci sarà, è alle prese con un problema alla caviglia sinistra. Dalle nostre informazioni, il vero obiettivo per il recupero è l’Atletico Madrid in Champions League.

FCIN1908 / Inter, niente derby per Dumfries: sarà forfait! Il vero obiettivo è tornare con…- immagine 4
Getty Images

Ma non è neanche scontato che torni per la partita del 26 novembre in Champions, in programma proprio a Madrid contro la squadra del Cholo Simeone. La sfida successiva sarà quella contro il Pisa del 30 novembre in Serie A. Seguiranno ulteriori aggiornamenti su Dumfries anche nei prossimi giorni.

Leggi anche
FCIN1908 / Dumfries, a rischio anche l’Atletico. Darmian non in gruppo. Palacios e...
Sky conferma FCIN1908 – Cresce pessimismo su Dumfries per il derby: le ultimissime da Appiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA