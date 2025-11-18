FC Inter 1908
Sky conferma FCIN1908 – Cresce pessimismo su Dumfries per il derby: le ultimissime da Appiano

Cresce il pessimismo su Denzel Dumfries verso il derby di domenica: Sky Sport conferma quanto anticipato da FCIN1908
Alessandro Cosattini Redattore 

Cresce il pessimismo su Denzel Dumfries verso il derby di domenica. Sky Sport conferma quanto già anticipato da FCIN1908.it nelle scorse ore: l’olandese è a forte rischio per Inter-Milan.

Va verso il forfait l’esterno olandese, che è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. “Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno per capire se sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Cresce ad ogni modo il pessimismo. Come già visto altre volte nel corso di questa stagione, se l’olandese non dovesse essere al 100% non verranno corsi rischi, si legge.

