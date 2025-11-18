Cresce il pessimismo su Denzel Dumfries verso il derby di domenica. Sky Sport conferma quanto già anticipato da FCIN1908.it nelle scorse ore: l’olandese è a forte rischio per Inter-Milan.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky conferma FCIN1908 – Cresce pessimismo su Dumfries per il derby: le ultimissime da Appiano
news
Sky conferma FCIN1908 – Cresce pessimismo su Dumfries per il derby: le ultimissime da Appiano
Cresce il pessimismo su Denzel Dumfries verso il derby di domenica: Sky Sport conferma quanto anticipato da FCIN1908
Va verso il forfait l’esterno olandese, che è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. “Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno per capire se sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Cresce ad ogni modo il pessimismo. Come già visto altre volte nel corso di questa stagione, se l’olandese non dovesse essere al 100% non verranno corsi rischi”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA