Il derby si avvicina e in casa Inter si valutano i giocatori rientrati dalle rispettive Nazionali. Il rientro dei giocatori infortunati passa dalla gestione oculata di Cristian Chivu, che lascia intuire una sorta di regola già collaudata con Marcus Thuram. Rischi di forzature ridotti al minimo e rientro programmato dopo almeno 3-4 allenamenti di gruppo.
Dumfries, a rischio anche l'Atletico. Darmian non in gruppo. Palacios e Mkhitaryan…
Come raccolto da FCINTER1908, “la regola” di Thuram potrebbe calzare anche nel caso di Denzel Dumfries. Anche per lui Chivu non farà eccezione e non correrà rischi inutili. Il fastidio alla caviglia, che ha allontanato dal ritiro della Nazionale olandese - nonostante l’importanza del match - il giocatore, persiste. Denzel, in questi giorni, si è sottoposto unicamente a terapie.
Da vedere se il giocatore riuscirà ad aggregarsi in gruppo entro giovedì e di conseguenza se tornerà disponibile per la gara di CL contro l’Atletico (difficile) o quella di campionato contro il Pisa. Al suo posto, nel derby, Chivu potrebbe schierare Carlos Augusto. Anche per quanto riguarda Mkhitaryan il suo rientro in campo è legato al ritorno in gruppo (lunedì?). Oggi Darmian si è allenato a parte; un suo rientro sembra più probabile dopo il derby. In gruppo, oggi, è invece tornato ad allenarsi Palacios.
