Il derby si avvicina e in casa Inter si valutano i giocatori rientrati dalle rispettive Nazionali. Il rientro dei giocatori infortunati passa dalla gestione oculata di Cristian Chivu, che lascia intuire una sorta di regola già collaudata con Marcus Thuram. Rischi di forzature ridotti al minimo e rientro programmato dopo almeno 3-4 allenamenti di gruppo.

Come raccolto da FCINTER1908, “la regola” di Thuram potrebbe calzare anche nel caso di Denzel Dumfries. Anche per lui Chivu non farà eccezione e non correrà rischi inutili. Il fastidio alla caviglia, che ha allontanato dal ritiro della Nazionale olandese - nonostante l’importanza del match - il giocatore, persiste. Denzel, in questi giorni, si è sottoposto unicamente a terapie.