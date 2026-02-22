Inter, da oggi Dumfries in gruppo! E contro il Genoa potrebbe…

Le buone notizie per l'Inter non sono terminate al triplice fischio della partita contro il Lecce. Come confermato da Chivu dopo la partita, infatti, da oggi Denzel Dumfries, assente da novembre, tornerà a lavorare con il gruppo e punta, come scrive la Gazzetta dello Sport, a una convocazione contro il Genoa sabato sera:

"Da oggi inizia l’operazione rimonta, articolata in appena due allenamenti: il calendario soffoca, ma martedì contro il Bodo Glimt ci si gioca la gloria europea e 20 milioni circa. La settimana in entrata, però, porta comunque buone notizie in casa nerazzurra, come ha voluto annunciare Chivu: «Dumfries da domani (oggi, ndr) sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, la stessa cosa per Calhanoglu»".