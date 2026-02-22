FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni Inter, da oggi Dumfries in gruppo! E contro il Genoa potrebbe…

news

Inter, da oggi Dumfries in gruppo! E contro il Genoa potrebbe…

Inter, da oggi Dumfries in gruppo! E contro il Genoa potrebbe… - immagine 1
Come confermato da Chivu dopo la partita, da oggi Denzel Dumfries, assente da novembre, tornerà a lavorare con il gruppo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Le buone notizie per l'Inter non sono terminate al triplice fischio della partita contro il Lecce. Come confermato da Chivu dopo la partita, infatti, da oggi Denzel Dumfries, assente da novembre, tornerà a lavorare con il gruppo e punta, come scrive la Gazzetta dello Sport, a una convocazione contro il Genoa sabato sera:

Inter Dumfries
Getty Images

"Da oggi inizia l’operazione rimonta, articolata in appena due allenamenti: il calendario soffoca, ma martedì contro il Bodo Glimt ci si gioca la gloria europea e 20 milioni circa. La settimana in entrata, però, porta comunque buone notizie in casa nerazzurra, come ha voluto annunciare Chivu: «Dumfries da domani (oggi, ndr) sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, la stessa cosa per Calhanoglu»".

Inter, da oggi Dumfries in gruppo! E contro il Genoa potrebbe…- immagine 3
Getty Images

"Dei due nerazzurri, chi è più avanti per il ritorno in campo è l’olandesone, ma sia lui che il turco non dovrebbero essere tenuti in considerazione per questa immediata sfida di Champions. La successiva gara di campionato, sabato contro il Genoa, sarà quindi quella del ritorno alla loro convocazione".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Leggi anche
Inter, quando torna Calhanoglu? Difficile vederlo col Bodo: la gara in cui potrebbe rientrare
Inter, nessun rischio per Lautaro: il possibile rientro. Ma il Toro ha messo una gara nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA